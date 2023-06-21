Україна отримає 600 млн євро від ЄБРР на підтримку енергетики
Європейський банк реконструкції та розвитку підписав із Укргідроенерго, Укренерго і Нафтогазом меморандуми про підтримку української енергетики на 600 млн євро
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у telegram.
За його словами, Україна отримає 600 млн євро на підтримку енергетики вже у 2023 році.
"Меморандум ЄБРР із Нафтогазом передбачає три головні напрямки співпраці: формування стратегічних запасів природного газу, інвестиції для декарбонізації та зменшення викидів метану, інвестиції для підвищення енергоефективності", - розповів Шмигаль.
Він додав, що банк надасть допомогу у відновленні та модернізації гідроелектростанцій, посиленні їх надійності та ефективності. Після звільнення території Каховського водосховища буде розроблено дорожню карту реконструкції ГЕС.
Також ЄБРР підтримає "Укренерго" та надасть компанії ресурси для покриття критичних витрат.
- 19 травня Рада керівників ЄБРР оцінила необхідну додаткову підтримку акціонерів для роботи банку в Україні в 3-5 млрд євро.
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