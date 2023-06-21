Україна отримає 600 млн євро від ЄБРР на підтримку енергетики

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у telegram.

За його словами, Україна отримає 600 млн євро на підтримку енергетики вже у 2023 році.

"Меморандум ЄБРР із Нафтогазом передбачає три головні напрямки співпраці: формування стратегічних запасів природного газу, інвестиції для декарбонізації та зменшення викидів метану, інвестиції для підвищення енергоефективності", - розповів Шмигаль.

Він додав, що банк надасть допомогу у відновленні та модернізації гідроелектростанцій, посиленні їх надійності та ефективності. Після звільнення території Каховського водосховища буде розроблено дорожню карту реконструкції ГЕС.

Також ЄБРР підтримає "Укренерго" та надасть компанії ресурси для покриття критичних витрат.