Україна отримає додаткові 495 мільйонів євро із фонду Світового банку

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.



"Додаткові грантові кошти у розмірі 495 млн євро будуть надані Сполученими Штатами, Норвегією та Австрією", - йдеться в повідомленні.



Відомо, що кошти нададуть додатково до гранту який вже надійшов до держбюджету України.

Підписали зміни до угоди Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала грант на €88,5 млн від Світового банку. Кошти будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я та підтримки внутрішньо переміщених осіб.