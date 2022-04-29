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Україна отримає додаткові 495 мільйонів євро із фонду Світового банку

29 квітня, 2022 п'ятниця
15:43
Економіка Світовий банк

Додатково до гранту у сумі 88,5 млн євро, який вже надійшов до держбюджету, Україна отримає ще 495 млн євро з Цільвого фонду Світового Банку

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Додаткові грантові кошти у розмірі 495 млн євро будуть надані Сполученими Штатами, Норвегією та Австрією", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що кошти нададуть додатково до гранту який вже надійшов до держбюджету України.  
Підписали зміни до угоди Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі.

  • Нагадаємо, нещодавно Україна отримала грант на €88,5 млн від Світового банку. Кошти будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я та підтримки внутрішньо переміщених осіб.
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