Україна отримала грант на €88,5 млн від Світового банку

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Відомо, що грантові кошти будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я та підтримки внутрішньо переміщених осіб.

У пресслужбі також нагадують, що 21 квітня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту з Цільовий фонд у розмірі 88,5 млн євро.

"Даний Цільовий фонд було створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку", – додають у повідомленні.

Зауважимо, Світовий банк надасть Україні 4,8 мільярда доларів на відбудову країни у відповідь на звернення президента України Володимира Зеленського.