Україна отримає нормальний доступ до ринку ЄС, - інвестбанкір Фурса про ініціативу Єврокомісії
Доступ до єдиного європейського ринку для України прибере всі обмеження для можливості торгувати в Євросоюзі
Про це в ефірі Еспресо розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Буде позитивний ефект. Багато українських компаній, які звикли отримувати певні квоти для європейського ринку зараз можуть продавати без квот. Це викликає певне волання у європейських лобістів", - заявив він.
Фурса навів приклад української курятини.
"Цього року квот немає, ми більше поставляємо і європейські лобісти проти. Ініціатива Єврокомісії - це про відсутність усього додаткового. Є звичайні мита, а є мита, якими вас викидають з ринку - оцього всього не буде. Український ринок отримає нормальний доступ до ринку ЄС в рамках зони вільної торгівлі. Якщо є по певних товарах мита, вони не значні і не суттєво впливають на те, щоб продукція була неконкурентоздатною", - зазначив інвестбанкір.
Він сказав, що це не сильно вплине на загальний ринок ЄС.
"Раніше українські постачальники меду закривали квоту за перший тиждень. Звісно, лобісти будуть проти. Ми не приїдемо і не зробимо когось бідним. У нас не така велика економіка і не такі великі можливості, щоб суттєво вплинути", - підсумував Фурса.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала забезпечити безперебійний доступ України до єдиного ринку ЄС.
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