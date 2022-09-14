Про це в ефірі Еспресо розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Буде позитивний ефект. Багато українських компаній, які звикли отримувати певні квоти для європейського ринку зараз можуть продавати без квот. Це викликає певне волання у європейських лобістів", - заявив він.

Фурса навів приклад української курятини.

"Цього року квот немає, ми більше поставляємо і європейські лобісти проти. Ініціатива Єврокомісії - це про відсутність усього додаткового. Є звичайні мита, а є мита, якими вас викидають з ринку - оцього всього не буде. Український ринок отримає нормальний доступ до ринку ЄС в рамках зони вільної торгівлі. Якщо є по певних товарах мита, вони не значні і не суттєво впливають на те, щоб продукція була неконкурентоздатною", - зазначив інвестбанкір.

Він сказав, що це не сильно вплине на загальний ринок ЄС.

"Раніше українські постачальники меду закривали квоту за перший тиждень. Звісно, лобісти будуть проти. Ми не приїдемо і не зробимо когось бідним. У нас не така велика економіка і не такі великі можливості, щоб суттєво вплинути", - підсумував Фурса.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала забезпечити безперебійний доступ України до єдиного ринку ЄС.