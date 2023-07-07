Україна отримає від Європейського інвестиційного банку кошти на реалізацію двох проєктів із відновлення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про досягнення домовленостей щодо реалізації двох проєктів із відновлення. Один із них стосується транспорту
Про це очільник уряду повідомив на засіданні 7 липня.
За його словами, важливою передумовою відновлення є тісна співпраця з міжнародними партнерами.
"Сьогодні маємо декілька нових домовленостей у цьому напрямку. Ухвалюємо рішення, які дадуть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд гривень на два проєкти, які також сприятимуть розвитку та відновленню українських регіонів", - сказав Шмигаль.
Перший проєкт стосується оновлення громадського транспорту. Він передбачає закупівлю нових тролейбусів, трамваїв, ремонт інфраструктури та розвиток цифрових систем.
Другий проєкт - це розвиток муніципальної інфраструктури, зокрема ремонт та модернізацію систем водо- і теплопостачання.
- У березні Світовий банк оцінив відновлення економіки України у $411 млрд.
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