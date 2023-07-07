Про це очільник уряду повідомив на засіданні 7 липня.

За його словами, важливою передумовою відновлення є тісна співпраця з міжнародними партнерами.

"Сьогодні маємо декілька нових домовленостей у цьому напрямку. Ухвалюємо рішення, які дадуть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд гривень на два проєкти, які також сприятимуть розвитку та відновленню українських регіонів", - сказав Шмигаль.

Перший проєкт стосується оновлення громадського транспорту. Він передбачає закупівлю нових тролейбусів, трамваїв, ремонт інфраструктури та розвиток цифрових систем.

Другий проєкт - це розвиток муніципальної інфраструктури, зокрема ремонт та модернізацію систем водо- і теплопостачання.