Україна отримає від Китаю ще одну партію COVID-вакцин
Кабмін уповноважив очільника МОЗ Віктора Ляшка підписати Листа-зобов’язання щодо отримання гуманітарної допомоги
Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.
Зазначено, що йдеться про доставку вакцини від COVID-19.
Нагадаємо, що в Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли майже 92% освітян, - Шкарлет.
Крім того, понад 10 млн українців згенерували в "Дії" COVID-сертифікати про вакцинацію, – МОЗ.
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