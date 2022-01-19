Україна отримає від Китаю ще одну партію COVID-вакцин

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.



Зазначено, що йдеться про доставку вакцини від COVID-19.







Нагадаємо, що в Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли майже 92% освітян, - Шкарлет.



Крім того, понад 10 млн українців згенерували в "Дії" COVID-сертифікати про вакцинацію, – МОЗ.



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