Понад 10 млн українців згенерували в "Дії" COVID-сертифікати про вакцинацію, – МОЗ
Більше 10 млн громадян України згенерували цифрові COVID-сертифікати у додатку "Дія"
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Ми з впевненістю можемо говорити, що це один із найуспішніших цифрових проєктів, які ми реалізували спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Національною службою здоров'я України у 2021 році", - йдеться у повідомленні.
Зокрема 9,6 млн українців мають "зелені" сертифікати про вакцинацію двома дозами проти COVID-19, а 483 тис. людей – "жовті" сертифікати про одну дозу щеплення.
Крім того, близько 300 тис. людей згенерували цифрові довідки про одужання від коронавірусу, і ще 14 тис. українців наразі мають електронний документ про негативний результат ПЛР-тесту.
Нагадаємо, що минулої доби в Україні від COVID-19 померли 188 людей, зафіксовано 8558 нових заражень.
Крім того, МОЗ оприлюднило перелік симптомів штаму "Омікрон".
Невакцинованих медиків, комунальників і місцевих урядовців з 31 січня відсторонять від роботи, - МОЗ.
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