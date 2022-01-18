Понад 10 млн українців згенерували в "Дії" COVID-сертифікати про вакцинацію, – МОЗ

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



"Ми з впевненістю можемо говорити, що це один із найуспішніших цифрових проєктів, які ми реалізували спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Національною службою здоров'я України у 2021 році", - йдеться у повідомленні.



Зокрема 9,6 млн українців мають "зелені" сертифікати про вакцинацію двома дозами проти COVID-19, а 483 тис. людей – "жовті" сертифікати про одну дозу щеплення.



Крім того, близько 300 тис. людей згенерували цифрові довідки про одужання від коронавірусу, і ще 14 тис. українців наразі мають електронний документ про негативний результат ПЛР-тесту.



Нагадаємо, що минулої доби в Україні від COVID-19 померли 188 людей, зафіксовано ​​​​​​8558 нових заражень.



Крім того, МОЗ оприлюднило перелік симптомів штаму "Омікрон".



Невакцинованих медиків, комунальників і місцевих урядовців з 31 січня відсторонять від роботи, - МОЗ.

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