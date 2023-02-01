Україна отримає від США ракети більшої дальності, - Reuters

Про це повідомив журналіст Reuters Стів Холанд.

"США готують пакет військової допомоги Україні на суму $2,2 мільярда, який, як очікується, вперше включатиме ракети більшого радіуса дії, а також інші боєприпаси й зброю", - йдеться у повідомленні.

Поки немає інформації, про які ракети йде мова.

31 січня стало відомо, що США не виявили ознак нецільового використання американських коштів в Україні.

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