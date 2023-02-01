Україна отримає від США ракети більшої дальності, - Reuters
Незабаром США оголосять про новий пакет воєнної допомоги Україні, який включатиме ракети більшої дальності
Про це повідомив журналіст Reuters Стів Холанд.
"США готують пакет військової допомоги Україні на суму $2,2 мільярда, який, як очікується, вперше включатиме ракети більшого радіуса дії, а також інші боєприпаси й зброю", - йдеться у повідомленні.
Поки немає інформації, про які ракети йде мова.
- 31 січня стало відомо, що США не виявили ознак нецільового використання американських коштів в Україні.
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