США не виявили ознак нецільового використання американських коштів в Україні

Про це йдеться у відповіді міністерства фінансів США на запит агенції Reuters.

"У нас немає жодних свідчень того, що кошти США були використані в Україні не за призначенням. Вітаємо постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначена", – йдеться в коментарі речниці відомства Меган Аппер.

Зокрема вона також додала, що американський Мінфін продовжить тісно співпрацювати зі Світовим банком, а також з Україною та іншими партнерами, для відстеження американських коштів, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням".

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Як зазначає видання, станом на грудень 2022 року Світовий банк виділив Україні понад 13 мільярдів доларів у межах програми "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності в Україні", значна частина яких надійшла із США.

Додається, що кошти з програми PEACE виплачуються українській владі через місяць після того, як співробітники банку переконаються, що вона виплатила зарплати вчителям і державним службовцям, а також пенсійні виплати.

27 січня до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що "допомога чи зброя не перенаправляються" - місія прибула на фоні корупційних скандалів у Міноборони України.

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