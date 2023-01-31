"Україна отримує озброєння, що невдовзі матиме вирішальне значення": Білий дім прокоментував слова Байдена про F-16 для ЗСУ
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував заяву президента США Джо Байдена щодо можливості надання Україні винищувачів F-16
Про це пише CNN.
"Я можу сказати, що багато озброєнь вже поставляються і будуть відправлені в найближчі тижні та місяці. Це ті види озброєнь, які, як ми очікуємо, матимуть вирішальне значення для надання допомоги українцям у бойових діях тепер, у зимовий час, і навіть навесні", - сказав Кірбі.
Кірбі сказав, що, на його думку, рішення про постачання танків Abrams до України, про яке було оголошено минулого тижня, не було запізнілим.
"Рішення про танки – і це було прийнято не лише США, а й німцями, а до цього британцями – було дійсно покликане допомогти Україні взяти ініціативу у бойових діях, які, як ми очікуємо, відбуватимуться навесні", - сказав він.
«Отже, це був фактично один із тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати види потреб, які будуть потрібні Україні, коли погода покращиться, і ми можемо очікувати, що тоді росіяни спробують перейти в наступ».
- Нагадаємо, 26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.
- Польща готова передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.
- Напередодні президент Джо Байден сказав "ні", у відповідь на запитання про те, чи Сполучені Штати передаватимуть України винищувачі F16.
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