Про це пише CNN.

"Я можу сказати, що багато озброєнь вже поставляються і будуть відправлені в найближчі тижні та місяці. Це ті види озброєнь, які, як ми очікуємо, матимуть вирішальне значення для надання допомоги українцям у бойових діях тепер, у зимовий час, і навіть навесні", - сказав Кірбі.

Кірбі сказав, що, на його думку, рішення про постачання танків Abrams до України, про яке було оголошено минулого тижня, не було запізнілим.

"Рішення про танки – і це було прийнято не лише США, а й німцями, а до цього британцями – було дійсно покликане допомогти Україні взяти ініціативу у бойових діях, які, як ми очікуємо, відбуватимуться навесні", - сказав він.

«Отже, це був фактично один із тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати види потреб, які будуть потрібні Україні, коли погода покращиться, і ми можемо очікувати, що тоді росіяни спробують перейти в наступ».

Нагадаємо, 26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.

Польща готова передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.

Напередодні президент Джо Байден сказав "ні", у відповідь на запитання про те, чи Сполучені Штати передаватимуть України винищувачі F16.

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