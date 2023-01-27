Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, пише СNN.

"Ми продовжуємо підтримувати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні", – сказала на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату Нуланд.

Представниця Держдепу зазначила, що цього тижня у Києві перебувають аудитори США разом із консультантами Світового банку та Deloitte.

За даними СNN, її коментарі прозвучали на тлі того, що члени Конгресу від Республіканської партії заявили про бажання вжити додаткових зусиль з нагляду, коли йдеться про підтримку України США. Адміністрація заявила, що вживаються заходи з контролю.

Цього тижня Державний департамент заявив, що їм "не відомо про участь будь-якої допомоги США" в корупційному скандалі в українському уряді, який призвів до відставки заступника міністра оборони.

Подібні перевірки проводилися вже раніше. У листопаді Пентагон повідомляв, що американські військові проводять інспекції в Україні, щоб переконатися, що Україна належним чином використовує зброю, надану союзниками. За результатами перевірки у США заявили, що не мають інформації про те, що надана Україні зброя використовується не за призначенням.

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