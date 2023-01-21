Про це Джо Байден сказав після промови в Білому домі з нагоди зимової зустрічі мерів міст США, передає CNN.

"Україна отримає всю необхідну допомогу", - відповів Байден на запитання репортера, чи підтримує він намір Польщі передати Україні танки німецького виробництва.

Показово, що про це президент США сказав після завершення в Німеччині восьмого засідання Контактної групи з питань оборони України у "форматі Рамштайн", де не вдалося досягти згоди Німеччини на постачання Україні танків Leopard з інших країн.

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