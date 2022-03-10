Україна отримала 1,4 млрд доларів екстреної допомоги МВФ

Про це повідомляє голова НБУ Кирило Шевченко.



"Кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України", – зауважив Шевченко.



Відомо, що кошти виділені за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument відповідно до рішення Ради директорів МВФ. Остаточне рішення щодо використання коштів Україною ухвалюватиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах із Фондом.

Раніше повідомляли, що рада директорів Міжнародного валютного фонду підтримала виділення для України екстреного фінансування у максимально можливому обсязі.

Додамо, Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України обсягом у понад $700 млн.