Україна отримала другий дивізіон ЗРК Patriot
Україна отримала вже другий дивізіон ЗРК Patriot, який уже став до виконання бойових завдань з охорони повітряного простору
Про це повідомив Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
"Кажуть є заборона ГШ "селфитись" на фоні техніки! Вибачте, не втримався! Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі! Посилюємо ППО! Наближаємо перемогу!", - написав військовик у телеграмі.
- Нагадаємо, 21 квітня Микола Олещук показав першу пускову установку Patriot, яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. Він зауважив, що по-факту ЗСУ уже мають на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.
- 18 квітня уряд ФРН оголосив, що протягом останнього тижня передав Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього та спецавтомобілі. Наступного дня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що вони вже прибули до України. Окрім Німеччини системи Patriot Україні обіцяли надати США та Нідерланди.
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