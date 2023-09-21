Україна отримала грант у $1,25 млрд від США

Про це інформує Міністерство фінансів України.

Зазначається, що отриманий грант спрямують на пенсії, виплати співробітникам ДСНС, зарплати медпрацівникам, держслужбовцям та педагогам.

Грант є п'ятою частиною додаткового фінансування, яке здійснюється у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

"Метою проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала 9,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів", - йдеться у повідомленні.