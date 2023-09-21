Україна отримала грант у $1,25 млрд від США
До державного бюджету України у четвер, 21 вересня, через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку надійшов грант від США у розмірі 1,25 млрд доларів
Про це інформує Міністерство фінансів України.
Зазначається, що отриманий грант спрямують на пенсії, виплати співробітникам ДСНС, зарплати медпрацівникам, держслужбовцям та педагогам.
Грант є п'ятою частиною додаткового фінансування, яке здійснюється у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
"Метою проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала 9,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів", - йдеться у повідомленні.
- 5 серпня у Мінфіні назвали розмір фінансової допомоги Німеччини Україні. Від початку повномасштабного вторгнення уряд Німеччини надав фінансову допомогу у розмірі 1,55 млрд дол., левова частина фінансування була спрямована у формі грантів.
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