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Війна з Росією: хроніка
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У Мінфіні назвали розмір фінансової допомоги Німеччини Україні

5 серпня, 2023 субота
04:15
Війна з Росією

Від початку повномасштабного вторгнення уряд Німеччини надав фінансову допомогу у розмірі 1,55 млрд дол., левова частина фінансування була спрямована у формі грантів

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Фінансова, військова та гуманітарна допомога є надзвичайно важливими для ефективного протистояння агресії. І Німеччина є одним з лідерів у підтримці нашої боротьби проти терористичних дій РФ", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Марченко у ході зустрічі з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером обговорив поточну економічну ситуацію, фінансові виклики під час воєнного стану, шлях європейської інтеграції України та ініціативу ЄС щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility).

  • У п'ятницю, 4 серпня, уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги для України. Туди входить обладнання для розмінування та розвідувальні комплекси.
  • Також Німеччина підтвердила свою участь у саміті щодо Формули миру України у Саудівській Аравії. Представлятиме Берлін радник канцлера Олафа Шольца.
Німеччина
допомога Україні
Економіка
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