У Мінфіні назвали розмір фінансової допомоги Німеччини Україні
Від початку повномасштабного вторгнення уряд Німеччини надав фінансову допомогу у розмірі 1,55 млрд дол., левова частина фінансування була спрямована у формі грантів
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Фінансова, військова та гуманітарна допомога є надзвичайно важливими для ефективного протистояння агресії. І Німеччина є одним з лідерів у підтримці нашої боротьби проти терористичних дій РФ", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.
Марченко у ході зустрічі з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером обговорив поточну економічну ситуацію, фінансові виклики під час воєнного стану, шлях європейської інтеграції України та ініціативу ЄС щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility).
- У п'ятницю, 4 серпня, уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги для України. Туди входить обладнання для розмінування та розвідувальні комплекси.
- Також Німеччина підтвердила свою участь у саміті щодо Формули миру України у Саудівській Аравії. Представлятиме Берлін радник канцлера Олафа Шольца.
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