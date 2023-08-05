У Мінфіні назвали розмір фінансової допомоги Німеччини Україні

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Фінансова, військова та гуманітарна допомога є надзвичайно важливими для ефективного протистояння агресії. І Німеччина є одним з лідерів у підтримці нашої боротьби проти терористичних дій РФ", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Марченко у ході зустрічі з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером обговорив поточну економічну ситуацію, фінансові виклики під час воєнного стану, шлях європейської інтеграції України та ініціативу ЄС щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility).