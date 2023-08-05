Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Німеччина підтвердила участь у саміті щодо Формули миру України та назвала свого представника

Німеччина підтвердила участь у саміті щодо Формули миру України та назвала свого представника

5 серпня, 2023 субота
03:18
Війна з Росією Німеччина уряд

Німеччина підтвердила свою участь у мирному саміті у Саудівській Аравії. Представлятиме Берлін радник канцлера Олафа Шольца

Про це повідомляє FAZ.

За даними джерел у німецькому уряді, зустріч пройде на рівні радників із національної безпеки. Німеччину представлятиме радник із зовнішньої політики канцлера Олафа Шольца Йєнс Плетнер.

Він їде в Джідду, що в Саудівській Аравії, за дорученням федерального уряду. Повідомляється, що головною метою зустрічі є консолідація мирного плану України з іншими мирними планами, зокрема Китаю, Африки та Бразилії.

Що відомо про зустріч стосовно України у Саудівській Аравії 

На початку серпня Саудівська Аравія планує провести мирні переговори стосовно України. За інформацією дипломатів, які беруть участь в обговоренні, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді.

Саудівська Аравія та Україна запросили на неї близько 30 країн, зокрема найбільші держави ЄС, США, а також Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію. Росію на саміт не покликали, оскільки його головною темою стане українська Формула миру, яка передбачає неприйнятну для Москви вимогу про звільнення окупованих територій.

В Офісі президента підтвердили проведення саміту щодо української Формули миру в Саудівській Аравії.

"Кожен пункт Формули миру Президента Володимира Зеленського, сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками вже понад 50 країн світу практично на щотижневій основі", - заявив Єрмак.

1 серпня стало відомо, що США на мирних переговорах у Саудівській Аравії представлятиме радник Байдена Салліван.

3 серпня свою участь у зустрічі підтвердила Індія. 

"Індія братиме участь у цьому заході (у Саудівській Аравії, – ред.). Наша участь відповідає нашій давній позиції, що діалог і дипломатія – це шлях уперед", - сказав речник МЗС Аріндам Багчі.

4 серпня свою участь у саміті підтвердив Китай. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "історичною перемогою".

Німеччина
Саудівська Аравія
допомога Україні
Читайте також:
1 серпня, 2023 вiвторок
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
3 серпня, 2023 четвер
"Динамо" отримало першого суперника у Лізі конференцій
4 серпня, 2023 п'ятниця
Вимальовуються ділянки фронту для прориву Сил оборони, які дивляться в напрямку моря, - офіцер ЗСУ Лапін
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.92
    Купівля 36.92
    Продаж 37.61
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
5 серпня
03:47
Національний природний парк "Синьогора"
Уряд розширив межі НПП "Синьогора" у Карпатах на 10 тис. гектарів
03:27
Live
Оновлено
Крим Керченський міст безпілотник
Вибухи в районі Кримського мосту: пошкоджено російський корабель. Онлайн трансляція
02:51
Олексій Данілов
Ми будемо возити зерно морем, куди вважаємо за необхідне, не питаючи дозволу РФ, - Данілов
02:32
F-16
Перша група українських пілотів вже готова до навчань на F-16, - Politico
01:47
Словенія світ повінь погода
У Словенії після сильних злив почалася повінь: троє людей загинули
01:00
військовий переворот у Нігері
Повернення законної влади або інтервенція: Африканські країни оголосили ультиматум заколотникам у Нігері
00:14
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко про обговорення української Формули миру в Саудівській Аравії: Там не буде рішень
00:01
Артем Далакян, бокс
Українського боксера зобов'язали провести захист чемпіонського титулу
2023, п'ятниця
4 серпня
23:36
Марта Костюк
Костюк не змогла вийти до півфіналу турніру WTA у Вашингтоні
23:31
Ексклюзив
Білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі
Світан впевнений, що гелікоптери Білорусі виконували бойове завдання на перетин кордону з Польщею
23:23
ЗРК NASAMS
Литва анонсувала передачу Україні ЗРК NASAMS
23:22
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 серпня
23:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступні цілі України будуть скеровані на носії ракет "Калібр": воєнні підсумки тижня
23:07
Ллойд Остін
Міністри оборони США та Польщі обговорили загрози з боку Білорусі
22:49
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов розповів, за яких умов Україна може отримати ядерну зброю
22:42
знищені окупанти
На лівобережжі Херсонщини росіяни імітують відведення військ, щоб виявити інформаторів
22:15
Олена Старікова
Лідерка збірної Україна за рік до Олімпіади-2024 оголосила про завершення кар'єри
22:15
танк для розмінування Wisent 1
Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги
21:57
Руслан Малиновський, "Марсель", чемпіонат Франції
Малиновський знайшов два варіанти для продовження кар'єри
21:44
На Дніпропетровщині викрили працівника колонії, який обіцяв в'язню випустити його раніше
На Дніпропетровщині викрили працівника колонії, який обіцяв в'язню випустити його раніше
21:42
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які через підрив Каховської ГЕС втратили врожай, виплатять компенсацію
21:26
Херсонщина, вибух
Російський безпілотник атакував центр Берислава на Херсонщині: важко поранено 48-річного чоловіка
21:21
Ліки
У селах та на прифронтових територіях розгорнуть мобільні аптечні пункти, - МОЗ
21:17
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна програла 4-й ракетці світу на турнірі WTA у Вашингтоні
21:07
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Генерал Романенко пояснив, чи варто розраховувати, що у РФ закінчаться ракети
20:46
Іран
Україна припинить дію угоди з Іраном про уникнення подвійного оподаткування
20:45
Марк Марголіс
Помер зірка серіалів "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу" Марк Марголіс
20:30
путін
Путін підписав закон про збільшення призовного віку в РФ
20:17
укриття
В Україні вдруге перевірять усі укриття
20:08
OPINION
Ольга Духнич
Позиція "українці самі винні" дає нам ілюзію контролю
20:04
Андрій Лунін
"Реал" відмовився продавати Луніна в іспанський топ-клуб
20:00
ЗСУ
Маляр: Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ на півдні
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 527 дня війни: підбитий російський десантний корабель, "бавовна" та участь Китаю в обговоренні Формули миру для України
19:48
Болгарія
Україна отримає від Болгарії 100 бронетранспортерів: рішення схвалив уряд
19:36
Зґвалтування дитини
На Київщині повідомили про підозру поліцейському, якого звинувачують у зґвалтуванні 10-річної дитини
19:25
Мелітополь
У Мелітополі цілодобово працює крематорій окупантів. Жителі скаржаться на постійний сморід
19:22
корупція
Понад 61% українців вважають, що перемагати Росію найбільше заважає корупція на закупівлях для ЗСУ, - опитування
19:11
Володимир Зеленський
Зеленський подякував СБУ за повернення війни назад - до Росії
19:03
OPINION
Ігор Гулик
Цар і бояри
19:02
Огляд
Мег 2: Западина
Від королів до мутантів: що подивитися на вихідних
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV