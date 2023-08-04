Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги

Про це йдеться на сайті Бундестагу.

Згідно з оновленою інформацією на сайті, Україна отримала додатково два танки для розмінування WISENT 1, наріч з уже переданими чотирма раніше. Також було передано 11 протимінних плугів, які призначені для використання з танками Т-72.

Україна також отримала додаткову військову допомогу, яка включала п'ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE. Крім того, були передані три розвідувальних безпілотники Vector, п'ять мобільних антенно-баштових комплексів та дев'ять машин для зміцнення охорони кордону.

До того ж уряд Німеччини разом з Данією та Норвегією передали дві самохідні гаубиці Zuzana 2.

Також на сайті оновили військову допомогу, яку Німеччина планує надати Україні найближчим часом. Вона містить 40 бойових машин піхоти Marder, 6 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування, 5 мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE та 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.

Допомога Німеччини Україні

Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.

З останнього, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.

Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.

14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.

У червні Україна отримала обіцянку про чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки.

А вже згодом міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня.

Також у червні Німеччина оголосила про намір надати Україні 381 млн євро гуманітарної допомоги.

13 липня Німеччина передала Україні зенітки Gepard та станції керування вогнем для IRIS-T.

21 липня Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого вперше увійшли танки Leopard, а також кулемети, артилерійські снаряди та інше необхідне озброєння.

24 липня Німеччина домовилася з Польщею про ремонт пошкоджених в Україні танків Leopard.

29 липня Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка, зокрема, включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.