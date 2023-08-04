Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги
У п'ятницю, 4 серпня, уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги для України. Туди входить обладнання для розмінування та розвідувальні комплекси
Про це йдеться на сайті Бундестагу.
Згідно з оновленою інформацією на сайті, Україна отримала додатково два танки для розмінування WISENT 1, наріч з уже переданими чотирма раніше. Також було передано 11 протимінних плугів, які призначені для використання з танками Т-72.
Україна також отримала додаткову військову допомогу, яка включала п'ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE. Крім того, були передані три розвідувальних безпілотники Vector, п'ять мобільних антенно-баштових комплексів та дев'ять машин для зміцнення охорони кордону.
До того ж уряд Німеччини разом з Данією та Норвегією передали дві самохідні гаубиці Zuzana 2.
Також на сайті оновили військову допомогу, яку Німеччина планує надати Україні найближчим часом. Вона містить 40 бойових машин піхоти Marder, 6 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування, 5 мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE та 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.
Допомога Німеччини Україні
Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.
З останнього, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.
Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.
14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.
У червні Україна отримала обіцянку про чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки.
А вже згодом міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня.
Також у червні Німеччина оголосила про намір надати Україні 381 млн євро гуманітарної допомоги.
13 липня Німеччина передала Україні зенітки Gepard та станції керування вогнем для IRIS-T.
21 липня Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого вперше увійшли танки Leopard, а також кулемети, артилерійські снаряди та інше необхідне озброєння.
24 липня Німеччина домовилася з Польщею про ремонт пошкоджених в Україні танків Leopard.
29 липня Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка, зокрема, включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.92
Купівля 36.92Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе