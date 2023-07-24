Німеччина домовилася з Польщею про ремонт пошкоджених в Україні танків Leopard
У Берліні заявили, що польські партнери зможуть ремонтувати танки Leopard 2А4, які постраждали на фронті в Україні
Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву речника міноборони ФРН Мітко Мюллера на брифінгу в Берліні.
"Ми вітаємо, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі", - наголосив офіцер.
Мюллер похвалив німецько-польську співпрацю. Речник міноборони ФРН не розголошував сум і обсягів ремонту.
Раніше такий ремонт проводився тільки в Німеччині.
На німецьких підприємствах уже розпочинаються роботи по моделях 2А5 і 2А6. не відкинув, що ці танки можуть ремонтувати й в інших країнах. Мюллер не виключив, що надалі ці типи танків зможуть ремонтувати не лише в Німеччині.
- 26 квітня стало відомо, що сервісний центр з обслуговування і ремонту українських танків Leopard 2 запрацює у Польщі, в місті Глівіце, на основі підприємства Bumar-Labedy вже у травні.
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