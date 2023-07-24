Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву речника міноборони ФРН Мітко Мюллера на брифінгу в Берліні.

"Ми вітаємо, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі", - наголосив офіцер.

Мюллер похвалив німецько-польську співпрацю. Речник міноборони ФРН не розголошував сум і обсягів ремонту.

Раніше такий ремонт проводився тільки в Німеччині.