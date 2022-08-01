Україна отримала перші €500 млн допомоги від ЄС, 2 серпня очікує ще на €500 млн, - Шмигаль
Європейський Союз спрямував Україні €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги, перші €500 млн вже на рахунку Національного банку України, завтра, 2 серпня, очікують на другу половину траншу
Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.
"Європейський Союз спрямував Україні €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у €500 млн вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", - пише Шмигаль.
Також міністр зазначив, що €1 млрд від ЄС – частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму €9 млрд. Ці кошти Україна використає для фінансування першочергових потреб бюджету.
- Міжнародні партнери наростили обсяги фінансування держбюджету України за останні два тижні на понад 101 млрд грн.
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