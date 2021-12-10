Україна отримала від ЄС 50 млн євро на вакцинацію від COVID-19

Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

"Ці кошти допоможуть міністерству охорони здоров'я закупити вакцини від COVID-19, забезпечивши значну частку від кількості, передбаченої національним планом вакцинації України у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

У представництві ЄС зазначили, що ЄІБ перепрофілював частину коштів фінансової угоди між ЄС і Україною "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України". Вона була підписана у 2015 році на суму 400 млн євро, а у жовтні 2021 року Україна ратифікувала нову угоду про те, що із загальної суми 50 млн євро перепрофілюють на боротьбу з пандемією коронавірусу.

"Як одні з головних фінансових партнерів України та частина ініціативи Team Europe, ми раді підтримати зусилля уряду України у боротьбі проти COVID-19. Для швидшого залучення коштів нам вдалося внести зміни до вже затвердженого і чинного кредиту. 50 млн євро, перепрофільовані задля цієї мети, будуть використані для оперативної закупівлі вакцин", - сказав голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон.

Вакцини закуплятиме компанія Crown Agents.

Нагадаємо, станом на 9 грудня від початку вакцинальної кампанії в Україні першу дозу отримала 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей.

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