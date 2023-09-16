Україна отримала від Франції 31 вантаж гуманітарної допомоги для енергосектору

Про це інформує Міністерство енергетики України.

Зазначається, що 15 вересня міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з послом Франції в Україні Гаелем Весьєром, під час якої очільник Міненерго подякував французькій стороні за підтримку енергетичного сектору України, яка, зокрема, допомогла пройти попередній опалювальний сезон.

Відтак із Франції до України надійшов 31 вантаж гуманітарної допомоги загальною вагою близько 240 тонн, який включає 141 генератор та інше необхідне енергетичне устаткування.

Галущенко зазначив, що наступної зими ворог знову готується атакувати українську енергетику. У межах підготовки до опалювального сезону тривають ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах, вживаються заходи для нарощування потужностей генерації, а також посилюється фізичний захист енергооб’єктів.

Міністр наголосив, що важливу роль для балансування і гнучкості системи наступної зими відіграватиме розподілена генерація. Тому Україна вживає заходів для децентралізації генерації електроенергії за рахунок збільшення потужностей ВДЕ та газових турбін.

Очільник Міненерго також відзначив подібність української і французької енергетичних систем, що відкриває додаткові можливості для співпраці, зокрема у питаннях проведення експертної оцінки.

На зустрічі чиновники також обговорили ситуацію на ЗАЕС та загрози, які несе окупація росіянами найбільшої в Європі атомної електростанції.