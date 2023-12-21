Україна отримала від Японії $950 млн на реалізацію двох проєктів Світового банку

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн доларів у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та позики від уряду Японії на суму 900 млн доларів через проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

"Проєкт INSPIRE фінансується позикою Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів США із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки уряду Японії та націлене на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, покращення доступу до соціальної допомоги та соціальних послуг, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому", - розповіли у Мінфіні.

Метою проєкту HOPE названо відбудову пошкодженої внаслідок бойових дій інфраструктури, зокрема на деокупованих територіях. Кошти також отримають власники осель у багатоквартирних і приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.

"Проєкт підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями української євроінтеграції", - зазначили у відомстві.