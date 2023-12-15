Світовий банк виділив Україні $1,34 млрд. На що спрямують кошти
На підтримку України світовий банк виділив $1,34 млрд, які спрямують на пріоритетні видатки держбюджету, а саме пенсії, зарплати вчителів, ВПО
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.
Основну частину цього пакету фінансування становлять $1,086 млрд від уряду Японії. Інше — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).
"Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії", - написав Шмигаль.
- Уряд Швеції 14 грудня затвердив пакет допомоги Україні на суму 124 млн євро, який анонсував прем'єр Ульф Крістеррсон. Кошти спрямують на цивільну інфраструктуру.
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