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OPINION

Україна перед "вилкою виборів"

Валерій Пекар
13 вересня, 2023 середа
08:05
Погляд Валерій Пекар

Достатньо зняти основні претензії до згортання демократії, які має Захід

Вибори в США стануть головним чинником подальших подій. Добре, що є двопартійна підтримка надання Україні зброї та грошей. Але є й інші виклики.

Нас розриватимуть дві протилежні вимоги: вимога проведення виборів ще до завершення війни, аби довести, що Україна є справжньою демократією, і вимога, щоб ці вибори були стовідсотково вільними, чесними та з рівними можливостями для всіх, включаючи військовиків. Як це зробити одночасно, я не знаю.

Не провели вибори — ви не демократія. Провели вибори в час війни, але була неминуча халепа з нерівними можливостями — ви не демократія. Класична "вилка".

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Втім, є спосіб довести, що Україна є демократією, і без потрапляння у цю "вилку". Достатньо зняти основні претензії до згортання демократії, які має Захід: монополізація медіа та обмеження свободи слова; згортання децентралізації та тиск на місцеву владу; зменшення ролі парламенту та позапарламентське / позасудове ухвалення рішень; закриті публічні реєстри. І прибравши підстави для цих претензій, заявити: а вибори ми будемо проводити чесно, вільно, відкрито та з рівними можливостями тоді, коли для цього будуть безпекові, технічні та організаційні умови.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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Новини
Україна
вибори
політика
Захід
Війна з Росією
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