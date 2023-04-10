Україна передала Росії п'ятьох важкопоранених полонених, серед них жінка
Відповідно до Женевських конвенцій Україна 10 квітня репатріювала на територію Росії ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, у тому числі жінку
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні", - йдеться у повідомленні.
"Крім того, у Рамадан – священний місяць для всіх мусульман – Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії", - додали у штабі.
Там зазначили, що стан поранених окупантів вдалося стабілізувати настільки, аби їх можна було транспортувати.
"Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони", - наголосили у штабі.
- 10 квітня Україні вдалося повернути з полону ще 100 українських військовослужбовців.
- 24 березня Україна передала Росії п'ятьох важкопоранених полонених.
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