Україна перемогла Естонію на Євробаскеті-2022
Збірна України переграла Естонію у 2-му турі чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 3 серпня, у Мілані у 2-му турі українці здолали естонців з рахунком 74:73. Наші баскетболісти вийшли вперед лише на останній хвилині матчу. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Святослав Михайлюк, який набрав 18 очок, зробив 4 підбирання та віддав 2 результативні передачі.
Україна виграла на Євробаскеті другий матч поспіль. Команда Айнарса Багатскіса стартувала в турнірі перемогою над Великою Британією - 90:61.
Українці мають 4 очка та очолюють турнірну таблицю групи C разом з Грецією. Хорватія та Італія набрали по 3 пункти. Естонія та Велика Британія - по 1.
Наступний матч збірна України зіграє 5 вересня проти Італії.
Чемпіонат Європи проходить з 1 до 18 вересня у чотирьох країнах - Німеччині, Чехії, Італії та Грузії. Українці на груповому раунді виступають у Мілані.
Євробаскет-2022
Мілан, Італія
Група С. 2-й тур
Естонія - Україна - 73:74
- 2 вересня збірна України розпочала виступи на ЧЄ-2022 розгромною перемогою над Великою Британією.
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