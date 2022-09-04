Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 3 серпня, у Мілані у 2-му турі українці здолали естонців з рахунком 74:73. Наші баскетболісти вийшли вперед лише на останній хвилині матчу. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Святослав Михайлюк, який набрав 18 очок, зробив 4 підбирання та віддав 2 результативні передачі.

Україна виграла на Євробаскеті другий матч поспіль. Команда Айнарса Багатскіса стартувала в турнірі перемогою над Великою Британією - 90:61.

Українці мають 4 очка та очолюють турнірну таблицю групи C разом з Грецією. Хорватія та Італія набрали по 3 пункти. Естонія та Велика Британія - по 1.

Наступний матч збірна України зіграє 5 вересня проти Італії.

Чемпіонат Європи проходить з 1 до 18 вересня у чотирьох країнах - Німеччині, Чехії, Італії та Грузії. Українці на груповому раунді виступають у Мілані.

Євробаскет-2022

Мілан, Італія

Група С. 2-й тур

Естонія - Україна - 73:74

2 вересня збірна України розпочала виступи на ЧЄ-2022 розгромною перемогою над Великою Британією.

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