Україна розгромно перемогла Велику Британію у першому матчі Євробаскету-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першому турі Євробаскету-2022 збірна України перемогла команду Великої Британії з рахунком 90:61. Найрезультативнішим гравцем у нашій команді став Святослав Михайлюк, який набрав 17 очок, зробив 5 підбирань і віддав 4 передачі.

До наступного раунду турніру вийдуть чотири кращі збірні групи. Суперниками наших баскетболістів по групі C, окрім британців, є команди Італії, Греції, Хорватії та Естонії.

Чемпіонат Європи проходить з 1 до 18 вересня у чотирьох країнах - Німеччині, Чехії, Італії та Грузії. Українці на груповому раунді виступають у Мілані.



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Вже завтра, 3 вересня, Україна зіграє проти Естонії, початок - о 18:00.

Євробаскет-2022

1-й тур

Мілан, Італія. 2 вересня

Україна - Велика Британія - 90:61 (22:17, 20:15, 24:13, 24:17)

20 травня Міжнародна федерація баскетболу відсторонила збірну Росії від участі у чемпіонаті Європи-2022.

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