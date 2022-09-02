Україна розгромно перемогла Велику Британію у першому матчі Євробаскету-2022
Збірна України з баскетболу розпочала свій шлях на Євробаскеті-2022 перемогою у матчі проти Великої Британії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому турі Євробаскету-2022 збірна України перемогла команду Великої Британії з рахунком 90:61. Найрезультативнішим гравцем у нашій команді став Святослав Михайлюк, який набрав 17 очок, зробив 5 підбирань і віддав 4 передачі.
До наступного раунду турніру вийдуть чотири кращі збірні групи. Суперниками наших баскетболістів по групі C, окрім британців, є команди Італії, Греції, Хорватії та Естонії.
Чемпіонат Європи проходить з 1 до 18 вересня у чотирьох країнах - Німеччині, Чехії, Італії та Грузії. Українці на груповому раунді виступають у Мілані.
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Вже завтра, 3 вересня, Україна зіграє проти Естонії, початок - о 18:00.
Євробаскет-2022
1-й тур
Мілан, Італія. 2 вересня
Україна - Велика Британія - 90:61 (22:17, 20:15, 24:13, 24:17)
- 20 травня Міжнародна федерація баскетболу відсторонила збірну Росії від участі у чемпіонаті Європи-2022.
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