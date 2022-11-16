Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Україна перемогла в ООН. Перший крок до фінансової справедливості зроблено
OPINION

Україна перемогла в ООН. Перший крок до фінансової справедливості зроблено

Сергій Фурса
16 листопада, 2022 середа
10:08
Погляд Сергій Фурса

На відміну від звичайних голосувань в ООН, резолюція про відшкодування Росією втрат України може мати не тільки символічне значення

Україна здобула дуже важливу перемогу в ООН. І на відміну від звичайних голосувань в ООН, це може мати не тільки символічне значення.

Що відбулося? Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни. Яка наголошує, що: "Російську Федерацію має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією на порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також будь-якими порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і що вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діяннями".

Ключова фраза – відшкодування шкоди. І саме тут закладено не символічну основу, яка вже напружила росіян, в результаті чого головний юрист кремлівських старців, а за сумісництвом карликовий алкоголік Дмитро Мєдвєдєв, вимушений був відірватися від боротьби із Сатаною і задекларувати, що "така ООН їм не потрібна".

Справа у заморожених активах Росії. В першу чергу, в резервах російського Центрального Банку. А там заморожене близько 300 млрд доларів. Але поки що лише заморожене. А від заморозки до конфіскації активів держави-агресора величезний шлях

Чому це може бути важливо? Справа у заморожених активах Росії. В першу чергу, в резервах російського Центрального Банку. А там заморожене близько 300 млрд доларів. Але поки що лише заморожене. А від заморозки до конфіскації активів держави-агресора величезний шлях. Чому? Тому що зазвичай це працює так, що активи поганих хлопців заморожуються поки до влади не приходять притомні хлопці та дівчата і тоді їм дозволяють знов користуватися активами. Активами, які належать народу країни. Не порушуючи таким чином право приватної власності. Яке є святим у цивілізованому світі. Що, власне, і робить ці країни такими багатими. Не ресурси, а саме наявність правил і інститутів. В результаті чого гроші з Азії й Африки, Південної Америки і Європи шукають прихисток саме там.

Порушувати святість права приватної власності багаті країни не поспішають. Власне тому, що вони усвідомлюють, що саме завдяки цьому вони і є багаті. І поки Лондон і Нью-Йорк є фінансовими центрами світу, бо всі людьми з грошима, іноді й з грошима сумнівного походження, зберігають їх саме там. Бо впевнені у правилах

Порушувати святість права приватної власності багаті країни не поспішають. Власне тому, що вони усвідомлюють, що саме завдяки цьому вони і є багаті. І поки Лондон і Нью-Йорк є фінансовими центрами світу, бо всі людьми з грошима, іноді й з грошима сумнівного походження, зберігають їх саме там. Бо впевнені у правилах. Це, до речі, добрий урок для України.

Що відбудеться, якщо раз порушити правила? Українські чиновники та популісти дуже часто впевнені, що один раз можна. Але ніт. Репутацію можна погубити лише одним згубним вчинком. І ніхто цього не хоче. Тому навіть усвідомлюючи справедливість вимоги України віддати Україні російські активи на відновлення, провідні держави не можуть собі дозволити просто взяти й віддати російські гроші. Розкуркулення там не модне. Вони потребують бездоганної правової основи. Бо без цієї основи відразу китайські та індійські олігархи, грошовиті мішки з Туреччини чи Бразилії почнуть шукати альтернативний прихисток для своїх грошей. А це нікому із провідних держав світу не потрібно. Бо тут буде мова вже не про сотні мільярдів доларів, а про десятки трильйонів.

Отже, політикам Британії та США, Франції й Німеччини потрібна бездоганна правова основа, щоб зробити те, що вони зробити хочуть. Тим більше це означатиме, що на відбудову України можна буде відправити гроші не власних платників податків, а російські.

І цю правову основу, теоретично, може дати рішення Генасамблеї ООН. Чи стати фундаментом. Не достатнім рішенням. А першим кроком у дуже довгому шляху. І тому дуже важливо, що цей перший крок на шляху до фінансової справедливості зроблено. І дуже тішить, що росіяни це розуміють. Розуміють, але нічого вдіяти не можуть.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Економіка
Генасамблея ООН
війна з Росією
Читайте також:
Ван І
15 листопада, 2022 вiвторок
Китай виступив проти виключення Росії з G20
Володимир Ар'єв
14 листопада, 2022 понедiлок
Наказ вимкнути телеканали Прямий, 5-й та Еспресо з держмережі цифрового мовлення віддавав секретар РНБО Данилов, - Ар'єв
14 листопада, 2022 понедiлок
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про репарації від Росії за війну проти України
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
16 листопада
11:56
ракета
У Міноборони РФ підтвердили, що цілились у енергетичні об'єкти України, і заперечили обстріл Польщі
11:35
Ріші Сунак
Нічого цього не сталося б, якби не вторгнення РФ в Україну, - прем'єр Британії Сунак про падіння ракет у Польщі
11:26
сервісний центр МВС
У Херсоні запрацював мобільний сервісний центр МВС. Адреса
11:21
швидка
Окупанти за минулу добу вбили 6 цивільних і поранили 17, - ОП
11:09
ракета
Щодо вчорашніх російських обстрілів СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень
11:07
ППО збила ракету
Швеція відправляє нову допомогу Україні, надасть системи ППО
10:57
Поблизу Черкас і Сміли буде чути вибухи: піротехніки знешкоджуватимуть залишки боєприпасів
10:57
Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти
10:55
Пошкоджено дві багатоповерхівки, загинула літня жінка: Кличко про наслідки удару РФ по Києву 15 листопада
10:55
Доступні ліки
Мешканці Херсона можуть пройти безкоштовний огляд і отримати ліки: МОЗ повідомило, куди слід звертатись
10:47
саміт G20
Лідери G20 засудили агресію Росії проти України у підсумковій декларації
10:44
світло
"Потужностей не вистачить": Гайдай розповів про ситуацію з енергопостачанням Луганщини
10:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют сьогодні: ціни на долар, євро й злотий
10:30
Володимир Зеленський
Зеленський до лідерів G20: учора на саміті всі думали, як закінчити війну, а потім РФ випустила по Україні майже 100 ракет
10:27
Ексклюзив
путін путлер
Путін хоче обміняти тимчасово окуповані території України на Крим, - військовий експерт Світан
10:11
Володимир Зеленський
Українські фахівці відбили понад 1300 російських кібератак з 24 лютого, - Зеленський
10:11
нафтобаза
У Росії на нафтобазі стався вибух, губернатор Орловської області каже про "підрив безпілотником"
10:07
ЗСУ
За добу українське військо відбило атаки окупантів у районах 9 населених пунктів
09:53
Білл Бернс
Директор ЦРУ Бернс під час масованого ракетного удару РФ перебував у Києві, - Washington Post
09:50
світло
Після ракетних ударів у більшості регіонів України відновили електропостачання, проте діють графіки погодинних та аварійних відключень
09:43
Інфографіка
ЗСУ
За добу Росія в Україні втратила 630 окупантів, 75 крилатих ракет, 14 дронів і 10 танків
09:28
На фото Каховська ГЕС
Британська розвідка оцінила стан дамби Каховської ГЕС після влаштованих росіянами вибухів
09:01
авіація ЗСУ
Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по ворогу: уражено живу силу, техніку й станцію РЕБ
08:58
російські війська окупанти
Генштаб: у боях в районі Майорська російський батальйон втратив понад 50% складу
08:49
Дональд Трамп
Трамп оголосив, що висуває свою кандидатуру на пост президента США
08:31
ракетний удар
Росія утримує в Чорному морі 4 ракетоносії з 20 "калібрами", - ОК "Південь"
08:30
Інтерв’ю
Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко: Вся ця війна є суцільним прорахунком Путіна й Кремля
08:23
ракетний удар по рівненщині
У ISW з'ясували, чому РФ завдала масованого ракетного удару по Україні саме 15 листопада
08:22
Ракета "Калібр"
Масована атака по Україні: ЗСУ збили 77 крилатих ракет, 10 "шахедів" та "оріон"
08:06
літак НАТО
Літак НАТО відстежив ракету, яка влучила по території Польщі, - CNN
08:05
Ексклюзив
російські окупанти
РФ облаштовує військові бази в школах окупованого Мелітополя, - депутат райради Кирильчук
08:04
OPINION
Михайло Басараб
Російські ракети у Польщі були лише питанням часу
07:55
втрати РФ
ЗСУ вдарили по позиціях РФ на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси та знищили склад в Олешках
07:23
Крилата ракета
Пошкоджено близько 30 об'єктів унаслідок атаки росіян 15 листопада
07:10
У Міноборони нагадали НАТО про прохання закрити небо над Україною
06:48
байден
Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії, яка впала на території Польщі
06:15
Анджей Дуда
Дуда: поки немає інформації про те, хто саме запустив ракету по території Польщі
03:17
Збіґнев Рау
"Загинуло двоє громадян": Польща офіційно заявила про удар ракетою виробництва РФ і викликала російського посла
02:44
Анджей Дуда
Дуда обговорив імовірний удар РФ із Байденом і Зеленським
00:56
Джо Байден
Байден попросив у Конгресу $37 млрд на допомогу Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV