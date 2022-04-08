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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу, - Верещук

Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу, - Верещук

8 квітня, 2022 п'ятниця
02:37
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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу

Про це Верещук розповіла в інтерв’ю італійському телебаченню Sky TG24.

Навколо Києва ситуація вже менш напружена, але вона залишається дуже складною і небезпечною через надзвичайно велику кількість замінованої території.

"На жаль, внаслідок повномасштабної російської агресії Україна стала країною, що має одну з найбільших за площею замінованих територій у світі. Через велику небезпеку до багатьох міст та містечок дуже важко дістатися. Отже, влада зараз робить все, щоб якнайшвидше ліквідувати залишки снарядів, ракет, знешкодити велику кількість мін – і дати можливість регулярно доставляти мешканцям таких населених пунктів медичні препарати, воду, їжу, товари першої необхідності", - сказала Ірина Верещук.

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замінування
міни
російська агресія
війна
Ірина Верещук
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