Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу, - Верещук
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу
Про це Верещук розповіла в інтерв’ю італійському телебаченню Sky TG24.
Навколо Києва ситуація вже менш напружена, але вона залишається дуже складною і небезпечною через надзвичайно велику кількість замінованої території.
"На жаль, внаслідок повномасштабної російської агресії Україна стала країною, що має одну з найбільших за площею замінованих територій у світі. Через велику небезпеку до багатьох міст та містечок дуже важко дістатися. Отже, влада зараз робить все, щоб якнайшвидше ліквідувати залишки снарядів, ракет, знешкодити велику кількість мін – і дати можливість регулярно доставляти мешканцям таких населених пунктів медичні препарати, воду, їжу, товари першої необхідності", - сказала Ірина Верещук.
- 4 квітня Організація об'єднаних націй назвала Україну однією з найбільш замінованих країн світу.
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