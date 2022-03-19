У разі перемоги Росію визнають державою-терористом: Україна першою в світі судиться за Конвенцією про фінансування тероризму

Про це сьогодні, 19 березня, повідомила заступниця міністра закордонних Еміне Джапарова.



"Україна – перша держава у світі, яка судиться за Конвенцією про фінансування тероризму. Тому до результату розгляду цієї справи прикута увага не лише юристів-міжнародників з усього світу, а й великого кола держав-учасниць. У разі нашої перемоги Росію визнають державою-терористом", – розповіла представниця МЗС, передає "Еспресо. TV".

Джапарова також додала, що Україна – друга держава у світі, яка позивається за Конвенцією з ліквідації всіх форм расової дискримінації. Раніше за цією Конвенцією, за її словами, без успіху судилась Грузія.

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