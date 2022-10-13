Україна підписала грантову угоду з Францією у сфері безпеки та оборони
Сьогодні, 13 жовтня Україна та Франція підписали грантову угоду у сфері безпеки та оборони
Про це повідомляє в телеграмі Міністерство оборони України.
Міністри оборони України Олексій Резніков та Франції Себастьян Лекорню підписали Угоду про надання нашій країні грантів у секторі безпеки та оборони.
"За дорученням Кабінету Міністрів України підписали з Себастьяном Лекорню Угоду про гранти Франції в секторі безпеки та оборони. Угода дозволяє Франції поставляти зброю Україні відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Дякуємо Франції за підтримку української армії", - написав Резніков у твіттері.
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