Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства інфраструктури Молдови.

Положення діятиме до кінця 2023 року з можливим продовженням за згодою сторін.

У протоколі також погодили обмін дозволами на перевезення товарів до та з третіх країн, а також тимчасове перевезення людей на 2023 рік.

"Також у ході зустрічі були розглянуті пропозиції української сторони щодо спрощення транзиту вантажів у геополітичній ситуації, що склалася, а також аспекти, пов'язані з рухом транспорту в пунктах пропуску через державний кордон", - повідомили в міністерстві.

Як відомо, 29 червня Молдова та Україна підписали Угоди з Європейським Союзом про лібералізацію автомобільних перевезень.

22 серпня Україна та Молдова відновили залізничну гілку в обхід Придністров'я та мосту через Дністровський лиман.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb