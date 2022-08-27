Україна підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень з Молдовою
Молдова та Україна підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень у двосторонньому та транзитному форматі з 1 вересня
Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства інфраструктури Молдови.
Положення діятиме до кінця 2023 року з можливим продовженням за згодою сторін.
У протоколі також погодили обмін дозволами на перевезення товарів до та з третіх країн, а також тимчасове перевезення людей на 2023 рік.
"Також у ході зустрічі були розглянуті пропозиції української сторони щодо спрощення транзиту вантажів у геополітичній ситуації, що склалася, а також аспекти, пов'язані з рухом транспорту в пунктах пропуску через державний кордон", - повідомили в міністерстві.
- Як відомо, 29 червня Молдова та Україна підписали Угоди з Європейським Союзом про лібералізацію автомобільних перевезень.
- 22 серпня Україна та Молдова відновили залізничну гілку в обхід Придністров'я та мосту через Дністровський лиман.
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