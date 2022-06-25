Україна підтримує Молдову на тлі погроз РФ, - Кулеба
Україна підтримує народ і уряд Молдови на тлі чергових погроз з Москви
Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз з Москви. Погрози іншим державам - все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, що ґрунтується на агресії, примусі і неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", - зазначив міністр.
- Очільник парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що його країна підтримає продовжені Європейським союзом санкції проти Росії.
- Секретар ради безпеки РФ, експрезидент Дмитро Медведєв відреагував на намір Молдови приєднатися до антиросійських санкцій Євросоюзу.
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