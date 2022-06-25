Україна підтримує Молдову на тлі погроз РФ, - Кулеба

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз з Москви. Погрози іншим державам - все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, що ґрунтується на агресії, примусі і неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", - зазначив міністр.

Очільник парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що його країна підтримає продовжені Європейським союзом санкції проти Росії.

Секретар ради безпеки РФ, експрезидент Дмитро Медведєв відреагував на намір Молдови приєднатися до антиросійських санкцій Євросоюзу.