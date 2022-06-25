Медведєв погрожує Молдові: "У Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії"

Про це він написав у себе в ТГ-каналі, відповідаючи на запитання ТАСС. Допис оприлюднено сьогодні, 25 червня 2022 року.

"Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише "дорогих" енергетичних та інших ресурсів, а й взагалі жодних. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС", - зазначив Медведєв.

Окрім того, за словами Дмитра Медведєва, євроінтеграція для Молдови, як він вважає, нібито означатиме злиття в одну державу з Румунією, проти чого виступатиме анексоване Росією Придністров'я, де розміщено російські війська.

То ж, не виключено, що в такому разі "почнеться серйозна заворуха", заявив Медведєв.

"Слід пам'ятати, що у Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії", - підсумував Медведєв.

Після 24 лютого Дмитро Медведєв постійно використовується кремлем для агресивних заяв на адресу України, Польщі та країн Заходу.

Довідка

Структури поміщеного під домашній арешт за підозрою у державній зраді й корупції експрезидента Молдови Ігоря Додона та близького до речника кремля Дмитра Пєскова молдовського олігарха Ілана Шора вимагають відставки чинної проєвропейської влади Молдови на чолі з президенткою Маєю Санду та прем'єркою Наталією Гаврилицею. Обидві політикині представляють проєвропейську партію "Дія і справедливість" (Рartidul "Acțiune și Solidaritate" (PAS), що є об'єктом постійних випадів з боку російської пропаганди.

Для цього використовуються мітинги, підконтрольні Додону й Шору партії (комуністи, соціалісти, партія "Шор"), рухи і медіа, а також російські зірки.

Головна ставка робиться на вимогу проведення дострокових парламентських виборів, потреба у яких, на їхню думку, зумовлена недостатнім соціально-економічним розвитком Молдови.

Нагадаємо, 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до Євросоюзу одночасно Україні та Молдові.

Після цього очільник парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що його країна підтримає продовжені Європейським союзом санкції проти Росії.

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