Медведєв погрожує Молдові: "У Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії"
Секретар Ради безпеки РФ, експрезидент Дмитро Медведєв відреагував на намір Молдови приєднатися до антиросійських санкцій Євросоюзу
Про це він написав у себе в ТГ-каналі, відповідаючи на запитання ТАСС. Допис оприлюднено сьогодні, 25 червня 2022 року.
"Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише "дорогих" енергетичних та інших ресурсів, а й взагалі жодних. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС", - зазначив Медведєв.
Окрім того, за словами Дмитра Медведєва, євроінтеграція для Молдови, як він вважає, нібито означатиме злиття в одну державу з Румунією, проти чого виступатиме анексоване Росією Придністров'я, де розміщено російські війська.
То ж, не виключено, що в такому разі "почнеться серйозна заворуха", заявив Медведєв.
"Слід пам'ятати, що у Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії", - підсумував Медведєв.
Після 24 лютого Дмитро Медведєв постійно використовується кремлем для агресивних заяв на адресу України, Польщі та країн Заходу.
Довідка
Структури поміщеного під домашній арешт за підозрою у державній зраді й корупції експрезидента Молдови Ігоря Додона та близького до речника кремля Дмитра Пєскова молдовського олігарха Ілана Шора вимагають відставки чинної проєвропейської влади Молдови на чолі з президенткою Маєю Санду та прем'єркою Наталією Гаврилицею. Обидві політикині представляють проєвропейську партію "Дія і справедливість" (Рartidul "Acțiune și Solidaritate" (PAS), що є об'єктом постійних випадів з боку російської пропаганди.
Для цього використовуються мітинги, підконтрольні Додону й Шору партії (комуністи, соціалісти, партія "Шор"), рухи і медіа, а також російські зірки.
Головна ставка робиться на вимогу проведення дострокових парламентських виборів, потреба у яких, на їхню думку, зумовлена недостатнім соціально-економічним розвитком Молдови.
- Нагадаємо, 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до Євросоюзу одночасно Україні та Молдові.
- Після цього очільник парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що його країна підтримає продовжені Європейським союзом санкції проти Росії.
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