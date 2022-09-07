Україна планує виділити на оборону понад трильйон гривень, - Зеленський
Наступного року бюджет сектору оборони та безпеки повинен скласти понад трильйон гривень
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільним заступником керівника Офісу щодо проекту бюджету на наступний рік. Зрозуміло, що це буде бюджет країни, що воює. Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки й оборони. Це буде пріоритетом номер один", - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.
- 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники мають успіхи на Харківському напрямку фронту.
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