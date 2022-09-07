Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільним заступником керівника Офісу щодо проекту бюджету на наступний рік. Зрозуміло, що це буде бюджет країни, що воює. Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки й оборони. Це буде пріоритетом номер один", - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники мають успіхи на Харківському напрямку фронту.

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