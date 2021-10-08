Україна планує запуск власної космічної ракети: скільки коштуватиме і звідки здійснить політ

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

"Всі цілі, прописані в космічній програмі, зокрема і створення космічної ракети, вони не просто реалістичні, а такі, які обов'язково повинні бути виконані в рамках цієї програми. По закінченню 5 років ми повинні отримати ці проекти готовими і працюючими", - повідомив він.

Тафтай зазначив, що це буде ракета легкого класу, на фінансування якої необхідно 4,8 млрд гривень.

"У рамках реалізації цього проекту буде прорахована оптимальна точка для морського запуску. Швидше за все, це буде Атлантичний океан, але також розглядалися точки старту з Індійського океану", - додав він.

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