Україна почала експортувати електроенергію до Словаччини

Про це повідомили в Укренерго.

В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності, тож відсьогодні почався експорт української електроенергії у Словаччину (200 МВт щогодини). Також триває експорт у Польщу (75 МВт щогодини) та Молдову (99-134 МВт у різні години). Зі Словаччини Україна продовжує незначний імпорт електроенергії (2-4 МВт у різні години).

Як додали в Укренерго, цьогоріч рівень води під час водопілля значно вищий, аніж у попередні роки. Гідроелектростанції Укргідроенерго працюють упродовж всієї доби, для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води, що дає змогу зменшити рівень Київського та Канівського водосховищ.

Тим часом ситуація з енергопостачанням уздовж лінії фронту залишається складною. За інформацією енергетиків, унаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами 16 квітня тимчасово були знеструмлені Херсон та частина області. Утім живлення вдалося оперативно відновити. Також триває відновлення енергосистеми після масованих атак росіян.

"Пріоритетним наразі є відновлення надійності живлення. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак", – зазначили в Укренерго.

Енергетики закликають споживачів за змоги переносити використання потужної техніки на нічні та денні години, щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала серйозних пошкоджень унаслідок обстрілів ворога і все ще продовжує відновлюватися.