Про це написав серкетар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у твітер.

"Запущено механізм формування Реєстру олігархів. Президент Зеленський затвердив положення (указ президента від 29 червня 2022), яке встановлює порядок формування і ведення реєстру", – вказав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ввів у дію затверджене Радбезом Положення про реєстр олігархів.

Верховна Рада восени 2021 року ухвалила так званий закон про олігархів. Він мав би забезпечити правові межі для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмежити вплив олігархічних інтересів на економіку України.

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