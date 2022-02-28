Україна почала процес перехоплення військової ініціативи, – Данілов
Українському військовому керівництву вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.
"П‘ятий день героїчної боротьби. Наші військові, ТРО, весь сектор безпеки і оборони працює в режимі повної мобілізації. Українському військовому керівництву на чолі з Верховним Головнокомандувачем - Президентом України Володимиром Зеленським вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи", – йдеться в повідомленні.
"Українська національна мобілізація, український спротив агресії зростає та міцнішає щодня. А це означає, що ми з кожним днем стаємо усе ближчими до перемоги", – додає секретар РНБО.
- Нагадаємо, окупанти знизили темп наступу, але намагаються розвинути успіх на окремих напрямках вторгнення в Україну. Станом на 06:00 28 лютого росіяни продовжують обстрілювати житлові будинки, важливі об'єкти інфраструктури, але українські військові відбивають їхні атаки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе