Україна почала процес перехоплення військової ініціативи, – Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.



"П‘ятий день героїчної боротьби. Наші військові, ТРО, весь сектор безпеки і оборони працює в режимі повної мобілізації. Українському військовому керівництву на чолі з Верховним Головнокомандувачем - Президентом України Володимиром Зеленським вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи", – йдеться в повідомленні.

Данілов підкреслив, що план російського вторгнення був побудований на принципах нацистських попередників. Передбачалося швидке вторгнення в Україну, захоплення Києва та створення маріонеткового уряду, який би контролювався з Росії. Однак цього не сталося, адже українці давали відсіч по всіх напрямках.

"Українська національна мобілізація, український спротив агресії зростає та міцнішає щодня. А це означає, що ми з кожним днем стаємо усе ближчими до перемоги", – додає секретар РНБО.

Нагадаємо, окупанти знизили темп наступу, але намагаються розвинути успіх на окремих напрямках вторгнення в Україну. Станом на 06:00 28 лютого росіяни продовжують обстрілювати житлові будинки, важливі об'єкти інфраструктури, але українські військові відбивають їхні атаки.