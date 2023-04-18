Україна почне контрнаступ лише тоді, коли буде готова до нього, - Данілов

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Associated Press.

Посадовець заявив, що союзники України допомагають уряду досягти рівня технічного оснащення, необхідного для атаки, доставляючи важку бронетехніку та боєприпаси.

Але він також висловив розчарування тим, що іноді офіційні особи з країн-союзників "обіцяють одне, а роблять зовсім інше". Він не уточнив, які саме країни мав на увазі. Але підкреслив, що "ми не почнемо контрнаступ до того, як будемо готові".

Водночас він зазначив, що Україна цілодобово працює над підготовкою до наступу, "включаючи суботу та неділю. На війні відпустки не буває".

"Це лише питання часу. Цей час ми здобуваємо дуже високою ціною", - наголосив Данілов.