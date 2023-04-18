Україна почне контрнаступ лише тоді, коли буде готова до нього, - Данілов
Збройні сили України почнуть контрнаступ тільки тоді, коли будуть повністю до цього готові та отримають усе, що обіцяли партнери
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Associated Press.
Посадовець заявив, що союзники України допомагають уряду досягти рівня технічного оснащення, необхідного для атаки, доставляючи важку бронетехніку та боєприпаси.
Але він також висловив розчарування тим, що іноді офіційні особи з країн-союзників "обіцяють одне, а роблять зовсім інше". Він не уточнив, які саме країни мав на увазі. Але підкреслив, що "ми не почнемо контрнаступ до того, як будемо готові".
Водночас він зазначив, що Україна цілодобово працює над підготовкою до наступу, "включаючи суботу та неділю. На війні відпустки не буває".
"Це лише питання часу. Цей час ми здобуваємо дуже високою ціною", - наголосив Данілов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.44
Купівля 37.44Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.76Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе