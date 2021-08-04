Україна подала запит на приєднання до центру НАТО з кібероборони, - РНБО

Про це повідомляє пресслужба РНБО.



"Від імені Секретаря РНБО України Олексія Данілова українська сторона виступила з офіційним запитом на приєднання до CCDCOE", - йдеться у повідомленні.



Зазначається що у вівторок делегація Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України здійснила робочий візит до Естонської Республіки, в межах якого було проведено низку двосторонніх зустрічей з метою розвитку співпраці між Україною та Естонією у сфері кібербезпеки.



Керівник служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки Апарату РНБО України Наталія Ткачук, яка взяла участь у візиті, зазначила, що такий крок є актуальним у контексті курсу України на вступ до Північноатлантичного альянсу.



"Залучення України до роботи CCDCOE може стати важливим кроком на шляху до повноправного членства в НАТО", - сказала Ткачук.



Вона наголосила, що, незважаючи на набутий під час протидії російським кібератакам досвід, залучення українських фахівців до роботи CCDCOE матиме позитивний вплив на ефективність його роботи. Також, за її словами, це сприятиме посиленню можливостей національної системи кібербезпеки України.



"Сторони наголосили, що ефективним кроком на шляху до приєднання України до CCDCOE може бути залучення українських експертів до роботи в рамках тематичних груп CCDCOE", - пишуть в РНБО.



У свою чергу державний секретар міністерства оборони Естонії Кусті Салм запевнив у готовності естонської сторони сприяти включенню України в CCDCOE.



Заступник державного секретаря Міністерства оборони Естонії Маргус Матт зазначив, що досвід України з протидії російським кібертакам представляє для НАТО значний інтерес. Також Матт додав, що Естонія і надалі підтримуватиме Україну в її євроатлантичних прагненнях.

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