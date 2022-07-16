Україна погрожує американським та європейським банкам позовами за допомогу режиму Путіна
Україна погрожує банкам JPMorgan, HSBC, Citigroup та Crédit Agricole позовами через співпрацю з компаніями, які купують російську нафту
Про це повідомляє Financial Times.
За даними видання, радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко написав листа голові американського банку JPMorgan Chase Джеймі Даймону та гендиректору британського HSBC Holdings Ноелю Квінну з проханням припинити фінансування компаній, які пов'язані з російською нафтою та продати частки у "Газпромі" та "Роснєфті".
У листах, які також отримали американський Citigroup і французький Crédit Agricole, Устенко звинуватив банки у затягуванні війни в Україні, оскільки вони надають кредити компаніям, які постачають російську нафту. Він також попередив, що їх не допустять до участі у відновленні України.
Радник Зеленського заявив, що після війни Міністерство юстиції України має намір позиватися до банків, які співпрацювали з режимом Путіна, до Міжнародного кримінального суду.
"На мій погляд, вони скоюють воєнні злочини, тому що таким чином вони допомагають путінському режиму і підтримують цей режим", - сказав Устенко.
Він нагадав, що прибутки від продажу нафти і газу йдуть на закупівлю озброєнь, які Росія використовує проти України.
JPMorgan, у відповідь на запит FT, запевнив, що відіграє активну роль у застосуванні західних санкцій. Citigroup та Credit Agricole повторили заяви про згортання діяльності в Росії, HSBC відмовився від коментарів.
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29 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із вимогою відключити від SWIFT Газпромбанк, через який отримують зарплату російські військові.
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