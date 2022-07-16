Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко написав листа голові американського банку JPMorgan Chase Джеймі Даймону та гендиректору британського HSBC Holdings Ноелю Квінну з проханням припинити фінансування компаній, які пов'язані з російською нафтою та продати частки у "Газпромі" та "Роснєфті".

У листах, які також отримали американський Citigroup і французький Crédit Agricole, Устенко звинуватив банки у затягуванні війни в Україні, оскільки вони надають кредити компаніям, які постачають російську нафту. Він також попередив, що їх не допустять до участі у відновленні України.

Радник Зеленського заявив, що після війни Міністерство юстиції України має намір позиватися до банків, які співпрацювали з режимом Путіна, до Міжнародного кримінального суду.

"На мій погляд, вони скоюють воєнні злочини, тому що таким чином вони допомагають путінському режиму і підтримують цей режим", - сказав Устенко.

Він нагадав, що прибутки від продажу нафти і газу йдуть на закупівлю озброєнь, які Росія використовує проти України.

JPMorgan, у відповідь на запит FT, запевнив, що відіграє активну роль у застосуванні західних санкцій. Citigroup та Credit Agricole повторили заяви про згортання діяльності в Росії, HSBC відмовився від коментарів.

29 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із вимогою відключити від SWIFT Газпромбанк, через який отримують зарплату російські військові.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb