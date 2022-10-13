Україна повернула 96 дітей з незаконної депортації в РФ
Українська влада працює над поверненням дітей, яких росіяни депортували з тимчасово окупованих територій до Росії
96 маленьких українців знову на Батьківщині. Про це повідомили у Мінреінтеграції.
Зусиллями Уряду, волонтерів, усіх небайдужих сім’ї з’єднуються.
"Ми боремося за кожного маленького українця! Адже діти - це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті", - наголосила віцепрем’єрка України Ірина Верещук.
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