Україна повернула 96 дітей з незаконної депортації в РФ

96 маленьких українців знову на Батьківщині. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Зусиллями Уряду, волонтерів, усіх небайдужих сім’ї з’єднуються.

"Ми боремося за кожного маленького українця! Адже діти - це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті", - наголосила віцепрем’єрка України Ірина Верещук.