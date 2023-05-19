Україна повернула ще одну дитину з РФ
Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини допоміг повернути ще одну дитину додому - це 14-річна дівчинка
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram.
"14-річна Вероніка, яка опинилася в РФ після того, як в Україну вдерлася країна-терорист, нині вже перебуває вдома. Ми знаємо, який нелегкий шлях подолала бабуся, аби перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося", - написав він.
Лубінець додав, що дитина пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу, як медичну, так і гуманітарну.
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