Про це інформує Омбудсман Дмитро Лубінець.

"6-річна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати", - написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Повідомляється, що після визволення з полону мати Анни-Марії звернулася в Офіс Омбудсмана з проханням допомоги повернути доньку. Маленьку українку вдалося повернути додому.

Наразі уся родина перебуває в Україні.

"Попри спекуляції, підміну понять та втрату причинно-наслідкових зв’язків російською стороною, яка щодня поповнює кошик пропагандистських матеріалів, Україна продовжує робити свою роботу і на кожен вкид має правдиву відповідь", - додав Лубінець.







Фото: Дмитро Лубінець