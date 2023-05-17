Україна повернула з РФ 6-річну дочку захисників Маріуполя, яких раніше вдалося звільнити з полону
Під час повномасштабного вторгнення у Маріуполь рашисти взяли у полон родину військових та їхню шестирічну доньку Анну-Марію. Нині Україні вдалося возз'єднати родину
Про це інформує Омбудсман Дмитро Лубінець.
"6-річна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати", - написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Повідомляється, що після визволення з полону мати Анни-Марії звернулася в Офіс Омбудсмана з проханням допомоги повернути доньку. Маленьку українку вдалося повернути додому.
Наразі уся родина перебуває в Україні.
"Попри спекуляції, підміну понять та втрату причинно-наслідкових зв’язків російською стороною, яка щодня поповнює кошик пропагандистських матеріалів, Україна продовжує робити свою роботу і на кожен вкид має правдиву відповідь", - додав Лубінець.
Фото: Дмитро Лубінець
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