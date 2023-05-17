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Війна з Росією: хроніка
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Україна повернула з РФ 6-річну дочку захисників Маріуполя, яких раніше вдалося звільнити з полону

17 травня, 2023 середа
15:35
Війна з Росією

Під час повномасштабного вторгнення у Маріуполь рашисти взяли у полон родину військових та їхню шестирічну доньку Анну-Марію. Нині Україні вдалося возз'єднати родину

Про це інформує Омбудсман Дмитро Лубінець.

"6-річна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати", - написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Повідомляється, що після визволення з полону мати Анни-Марії звернулася в Офіс Омбудсмана з проханням допомоги повернути доньку. Маленьку українку вдалося повернути додому.

Наразі уся родина перебуває в Україні.

"Попри спекуляції, підміну понять та втрату причинно-наслідкових зв’язків російською стороною, яка щодня поповнює кошик пропагандистських матеріалів, Україна продовжує робити свою роботу і на кожен вкид має правдиву відповідь", - додав Лубінець.



Фото: Дмитро Лубінець

  • 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо примусової депортації українських дітей та дорослих на території Росії, визнавши такі дії геноцидом. Після затвердження документа ПАРЄ звернеться до Міжнародного кримінального суду у Гаазі з метою розслідування злочину геноциду.
  • 27 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, у якому, зокрема, йдеться про визнання іноземцями жителів тимчасово окупованих територій України в разі, якщо вони відмовилися брати громадянство РФ.
  • Ексуповноважений президента України з прав дитини, засновник Фонду "Save Ukraine" Микола Кулеба наголосив, що окупанти викрадають та примусово депортують наших дітей.  
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