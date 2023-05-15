Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни вивозять українських дітей у Дагестан, - ексуповноважений президента з прав дитини Кулеба
Ексклюзив

Росіяни вивозять українських дітей у Дагестан, - ексуповноважений президента з прав дитини Кулеба

15 травня, 2023 понедiлок
17:46
Війна з Росією Непокаране зло повертається

Ексуповноважений президента України з прав дитини, засновник Фонду "Save Ukraine" Микола Кулеба наголосив, що окупанти викрадають та примусово депортують наших дітей

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія вчиняє геноцид щодо українських дітей. Окупанти викрадають та примусово депортують наших дітей. Загарбники продовжують масово вивозити українських дітей з окупованих територій на територію РФ. Сім'ям повідомляють про те, що дітей везуть у віддалені міста Херсонщини та в Крим. Але є інформація, що дітей вивозили в Дагестан та Краснодарський край", - зазначив Кулеба.

За словами ексуповноваженого президента України з прав дитини, стратегія росіян працює на знищення української ідентичності.

"Мова йде про сотні та тисячі українських дітей з окупованих територій. Під приводом контрнаступу ЗСУ росіяни намагаються якомога більше вивезти українських дітей на територію РФ. Дітей везуть у різні куточки Росії, де є порожні будинки. Загарбники відправляють наших дітей до російських шкіл з метою русифікації. Стратегія росіян працює на знищення української ідентичності", - підкреслив Кулеба.

  • 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо примусової депортації українських дітей та дорослих на території Росії, визнавши такі дії геноцидом. Після затвердження документа ПАРЄ звернеться до Міжнародного кримінального суду у Гаазі з метою розслідування злочину геноциду.
  • 27 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, у якому зокрема йдеться про визнання іноземцями жителів тимчасово окупованих територій України в разі, якщо вони відмовилися брати громадянство РФ
Новини
Крим
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
геноцид українців
Читайте також:
російські військові окупанти
15 травня, 2023 понедiлок
Ворог вимагає грошову винагороду за відстрочку мобілізації від чоловіків, які взяли російське громадянство
15 травня, 2023 понедiлок
Франція передасть Україні десятки бронемашин і легких танків найближчим часом
Денис Берінчик
14 травня, 2023 неділя
"Це просто сором": промоутер пояснив, чому український боксер відмовився від чемпіонського титулу
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.85
  • EUR
    Купівля 40.5
    Продаж 41.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
15 травня
18:08
OPINION
Віктор Каспрук
Вибори у Туреччині - непростий вибір між неоосманізмом і європейськістю
18:03
Оновлено
Минай - Дніпро-1
УПЛ: Результати усіх матчів 26-го туру чемпіонату України
17:56
Бойовика "ЛНР", який переховувався на Київщині під виглядом переселенця, засудили до 8 років тюрми
17:46
Оновлено
літаки Аерофлоту
Грузія дозволила польоти першій авіакомпанії з РФ
17:36
Лукашенко у Москві на 9 травня 2023 року
З перебинтованою кінцівкою: Лукашенко вперше за шість днів з'явився на публіці
17:19
Володимир Ар’єв: судді проігнорували клопотання про взяття на поруки полковника Червінського
17:17
Київ дощ
Де в Україні 16 травня можливі дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
17:13
Ексклюзив
депутат Херсонської облради Хлань
На Херсонщині почали відновлювати населені пункти, розташовані поза зоною ураження російської артилерії, - Хлань
17:08
Ексклюзив
Туреччина
За нової доби Ердогана Туреччина може увійти у період застою, - сходознавець Якубович
16:56
картина художник мистецтво
Роботи українських митців представили на платформі Google Arts & Culture
16:47
ВООЗ
ВООЗ закриває офіс у Москві. Україна ініціювала цей процес у травні 2022 року
16:44
Ексклюзив
поставки озброєння
Нові партії озброєння розширять діапазон знищення військових об'єктів противника, - військовий експерт Рябих
16:40
Оновлено
ватажок "МВД ЛНР" Ігор Корнет
Вибухи в Луганську: окупанти заявили про поранення ватажка "МВД ЛНР" Корнета внаслідок замаху
16:32
Віктор Орбан
Орбан порівняв ЄС із планами Гітлера. У Чехії заявили, що "ніхто не змушує Угорщину бути членом цієї спільноти"
16:24
невідомі роботи Рембрандта
У Великій Британії знайшли два портрети, які написав Рембрандт - їх виставлять на аукціон
16:19
Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: загинули дві людини, ще одну поранено
16:03
OPINION
Богдан Данилишин
Споживчі ціни у квітні 2023 р. зросли на 0,2% порівняно з березнем
16:00
TikTok
В Україні судитимуть блогера, який поширював у TikTok відео переміщення Сил оборони
15:58
Туреччина
У Туреччині відбудеться другий тур виборів президента: названо дату
15:36
Ексклюзив
Вибухи, Луганськ
На Луганщині ворог вже втратив тилові позиції, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
15:20
Ексклюзив
путін, путлер
У РФ почнеться фаза зміни режиму після поразки у війні проти України, - дипломат Огризко
15:19
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Велика Британія не надсилатиме Україні винищувачі, бо не має F-16, які потребують ЗСУ
15:07
Ексклюзив
Збитий російський літак
"Результат агресивної війни проти України": Ігнат про падіння літаків та гелікоптерів РФ у Брянській області
14:55
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Очевидно, що Лукашенко Путіну не подобається, - політтехнолог Голобуцький
14:54
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії: Війна завершиться, щойно Путін зрозуміє, що не може досягнути цілей і перемогти українців
14:53
Єнс Столтенберг
Немає сенсу обговорювати, коли Україна приєднатися до НАТО, доки вона не переможе у війні з РФ, - Столтенберг
14:39
Ексклюзив
Олаф Шольц
Огризко: у західних політиків відбувся кардинальний злам свідомості щодо України, і Шольц не є виключенням
14:39
Оновлено
Володимир Зеленський з Ріші Сунаком
Сунак під час візиту Зеленського до Британії: у наших інтересах забезпечити підтримкою Україну і не допустити успіху варварства Путіна
14:31
Світлана Тихановська
Режим може вже розробляти сценарії, ділити ролі, - Тихановська про зникнення Лукашенка
14:21
посівна, трактор
Четвертий випадок за місяць: на Херсонщині на ворожій міні підірвався трактор, водій травмований
14:13
Зерно
Переговорів щодо продовження "зернової угоди" цього тижня не планують: експорт збіжжя може зупинитись
14:13
Партнерський матеріал
Де придбати недорогі інструменти для саду та городу: 56-річна українка поділилась досвідом онлайн-покупок
14:08
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:07
Ексклюзив
Бахмут
Локальний успіх ЗСУ в Бахмуті дозволить перехопити ініціативу по всій лінії фронту, - полковник СБУ Костенко
14:04
OPINION
Олексій Голобуцький
Куди пропав бацька?
14:03
Інфографіка
ціни на продукти
У квітні ціни на продукти в Україні зросли найменше з початку повномасштабного вторгнення РФ, - Інститут аграрної економіки
13:51
Петер Сіярто
Угорщина заявила про підтримку "мирного плану" Китаю щодо України: будемо тісно співпрацювати в цьому напрямку
13:51
Володимир Зеленський таРіші Сунак
Британія оголосила про передачу Україні сотень ударних дронів, у Кремлі відреагували
13:35
Укргазбанк
До 1 млн грн від року до двох: Укргазбанк оновив програму мікрокредитування підприємців
13:27
Окупанти
Сили оборони таврійського напрямку знешкодили понад роту окупантів і 31 одиницю озброєння
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV