Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія вчиняє геноцид щодо українських дітей. Окупанти викрадають та примусово депортують наших дітей. Загарбники продовжують масово вивозити українських дітей з окупованих територій на територію РФ. Сім'ям повідомляють про те, що дітей везуть у віддалені міста Херсонщини та в Крим. Але є інформація, що дітей вивозили в Дагестан та Краснодарський край", - зазначив Кулеба.

За словами ексуповноваженого президента України з прав дитини, стратегія росіян працює на знищення української ідентичності.

"Мова йде про сотні та тисячі українських дітей з окупованих територій. Під приводом контрнаступу ЗСУ росіяни намагаються якомога більше вивезти українських дітей на територію РФ. Дітей везуть у різні куточки Росії, де є порожні будинки. Загарбники відправляють наших дітей до російських шкіл з метою русифікації. Стратегія росіян працює на знищення української ідентичності", - підкреслив Кулеба.