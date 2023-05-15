Росіяни вивозять українських дітей у Дагестан, - ексуповноважений президента з прав дитини Кулеба
Ексуповноважений президента України з прав дитини, засновник Фонду "Save Ukraine" Микола Кулеба наголосив, що окупанти викрадають та примусово депортують наших дітей
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росія вчиняє геноцид щодо українських дітей. Окупанти викрадають та примусово депортують наших дітей. Загарбники продовжують масово вивозити українських дітей з окупованих територій на територію РФ. Сім'ям повідомляють про те, що дітей везуть у віддалені міста Херсонщини та в Крим. Але є інформація, що дітей вивозили в Дагестан та Краснодарський край", - зазначив Кулеба.
За словами ексуповноваженого президента України з прав дитини, стратегія росіян працює на знищення української ідентичності.
"Мова йде про сотні та тисячі українських дітей з окупованих територій. Під приводом контрнаступу ЗСУ росіяни намагаються якомога більше вивезти українських дітей на територію РФ. Дітей везуть у різні куточки Росії, де є порожні будинки. Загарбники відправляють наших дітей до російських шкіл з метою русифікації. Стратегія росіян працює на знищення української ідентичності", - підкреслив Кулеба.
- 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо примусової депортації українських дітей та дорослих на території Росії, визнавши такі дії геноцидом. Після затвердження документа ПАРЄ звернеться до Міжнародного кримінального суду у Гаазі з метою розслідування злочину геноциду.
- 27 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, у якому зокрема йдеться про визнання іноземцями жителів тимчасово окупованих територій України в разі, якщо вони відмовилися брати громадянство РФ
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