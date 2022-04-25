Україна повернула з полону пілота Су-25, якого збили росіяни на Донеччині

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.



Підполковник Василюк, український пілот Су-25 14 березня був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області.



"Зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів. Пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька", - йдеться у повідомленні.



У ГУР зазначили, що Василюк 24 квітня повернувся на підконтрольну Україні територію.



Зараз він отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю та певен, що за місяць зможе відновитись: "Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись до повного звільнення нашої країни від окупантів".

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