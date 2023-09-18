Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще двох дітей

Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Нещодавно ми допомогли повернутися ще двом дітям із ТОТ. Це двоє братиків – 13-річний Кирило та 4-річний Сергій. Їхня мама звернулася до Офісу омбудсмена особисто з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми опрацювали звернення і маємо позитивний результат", - написав він.

"Також діти відвідали Центр захисту прав дитини. Кирило, перебуваючи у Центрі, намалював на дошці прапор України й зазначив, що дуже любить свою країну. Такий патріотизм маленьких громадян захоплює!" - додав Уповноважений.

За його словами, після повернення дітей на контрольовані території їм та їхнім родинам буде надано психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу.

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

Того ж дня у Херсонській ОВА повідомили, що загалом із початку 2023 року на підконтрольну територію України повернули 112 дітей Херсонщини.