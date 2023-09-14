Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Їх вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області", - йдеться в заяві.

З 11 дітей, лише двоє позбавлені батьківського піклування. У решти дев’яти є батьки. Найменша з них – дівчинка трьох років.

Повідомляється, що поверненню передувала напружена робота організації Save Ukraine, Офісу Уповноваженого з прав людини, Мінреінтеграції, БО "Українська мережа за права дитини", органів опіки та піклування, служб у справах дітей.

Загалом 2023 року на підконтрольну територію України повернули 112 дітей Херсонщини.

Депортація українських дітей: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.

11 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна розробила механізм повернення українських дітей, який передбачає кілька етапів.

12 вересня виконавчий директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив про повернення 13 дітей із ТОТ.

13 вересня до України з Росії та тимчасово окупованих територій повернулися ще 3 дітей віком 14-15 років. Тепер на них чекає реабілітація та робота з психологом.